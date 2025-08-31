وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي

أثار الإعلامي أحمد حسن الجدل بعد كشفه عن تواجد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي ماهر داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، خصوصا مع تصاعد الأنباء حول اقتراب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "عاجل.. علي ماهر يظهر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتزامن مع أنباء رحيل خوسيه ريبيرو".

كان الأهلي قد واصل نتائجه المتذبذبة في الدوري الممتاز، بعدما خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد مساء السبت في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط من 4 مباريات فقط، بواقع فوز وحيد وتعادلين وخسارة.

وعقب المباراة، أعربت جماهير الأهلي في المدرجات عن غضبها وطالبت برحيل ريبيرو، الذي تولى المهمة يوم 29 مايو الماضي خلفًا للمدرب المؤقت عماد النحاس، ولم يحقق منذ ذلك الحين سوى انتصار وحيد خلال 7 مباريات.