ابراهيم عبد الجواد: الأهلي يدرس تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد عن أقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خاص.. التفكير داخل الأهلي هو تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق بعقد يمتد لموسمين وليس مدرب مؤقت".

كان الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو، قد قرر غلق صفحة مباراته أمام بيراميدز التى أقيمت مساء السبت باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره إنبى فى الثامنة مساء الأحد 14 سبتمبر باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وتذاع مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت.

ويسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري، وافتتح الأحمر مشواره بالنسخة الحالية لبطولة الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت ثم فاز على فاركو 4-1 ولم يلعب في الجولة الثالثة ثم واجه بيراميدز وهزم بهدفين.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري فى الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر لارتباط منتخبنا الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026.