عدم نشر أى أخبار تخص على ماهر///////٥ص.. حقيقة ترشيح علي ماهر لقيادة الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا لم يكن مرشحًا من الأساس لتولي تدريب النادي الأهلي بعد إقالة خوسيه ريبيرو، مشيرا إلى أن المدرب لم يجتمع مع مسئولي النادي كما تردد، وتواجد في مقر الجزيرة لأسباب خاصة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على شاشة النهار: فوجئنا بأنباء ترشيح علي ماهر وتواجده في الأهلي للاتفاق مع الخطيب لتعيينه مديرًا فنيًا، والبعض قال أنه اجتمع مع المسئولين وهناك خلافات في الرأي، لكن الأهلي لم يستدعي علي ماهر أو يجتمع معه على الاطلاق، والمدرب مستبعد تمامًا من الترشيحات للعمل في الجهاز الفني.

وتابع: علي ماهر تواجد لمدة عشر دقائق في مقر النادي بالجزيرة، من أجل التواجد في الشهر العقاري، ولم يجتمع مع أحد، ولا يوجد أي أحاديث مطلقا معه من جانب مسئولي القلعة الحمراء. ولكن هل كان يقصد علي ماهر التواجد في مقر الجزيرة كنوع من أنواع الضغط على مسئولي النادي لتولي المهمة في المرحلة الحالية، ولكن المدرب أكبر من ذلك بكثير، وبالتأكيد لا يفكر مطلقا، ولو الأهلي فكر في التعاقد معه كان سيتم الحديث بين إدارة النادي مع محمد أبوالعينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا.