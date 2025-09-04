قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوي الغربي
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
إيران .. تعيين اللواء علي عبد اللهي قائدًا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي
تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني
تأخر رحلة إيركايرو القادمة من تركيا.. واستياء بين الركاب
وزير الأوقاف يشهد احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بمسجد سيدنا الحسين
واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب
النقل تطلق حملة لمواجهة السلوكيات الخطرة في المترو والقطار الكهربائي
الري: نسبة الإصابة بورد النيل لا تتجاوز 3% من إجمالي المسطحات المائية بمصر
بوتين يصف قرار بكين إلغاء تأشيرات الدخول للروس بـ خطوة بالغة الأهمية
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 4-9-2025
بينها قطرة للعين ودواء للسعال.. هيئة الدواء تحذر من شراء 4 تشغيلات أدوية| تعرف عليها
فن وثقافة

واقفة جنبه بتتغزّل فيه| شيرين تفاجئ جمهورها بفيديو غريب مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
يمنى عبد الظاهر

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلًا واسعًا وتساؤلات عدد كبير من الجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مشاركتها مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، حيث ظهرت من خلال الفيديو وهي تغني أغنيتها التي تشارك فيها مع طليقها حسام حبيب بعنوان “كل ما غني” والتي طرحاها عام 2016.

وشاركت شيرين عبدالوهاب الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام حيث ظهرت بجانب طليقها حسام حبيب، وعلقت: “يا حبيبي روحي ليل ونهار بتطمن عليك”، وهو الأمر الذي أثار دهشة عدد كبير من الجمهور حول عودتهما بعد الأزمات الأخيرة، إذ انقسمت آراء الجمهور بين عودتها لطليقها والقسم الآخر تنبأ بأن الفيديو قديم وأعادت نشره فقط.

https://www.instagram.com/reel/DOL_qLbjG3n/?igsh=MTRnM2JiaWswYXBjaA==

طارق الشناوي: شيرين عبدالوهاب شيطان يسيطر عليها.. وجعلت الجمهور يقتحم حياتها الشخصية (فيديو)

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنانة شيرين عبدالوهاب ما زالت تعيش صراعًا مع ما وصفته سابقًا بـ"العدو الداخلي"، وهو ما يمثل تهديدًا أكبر من أي عدو خارجي في مسيرتها الفنية والإنسانية.

وأوضح طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الجميع كان داعمًا لشيرين عبدالوهاب، حين بدأت رحلة علاجها الأخيرة وتجاوزت أزمتها الصحية، لافتًا إلى أن جمهورها لم يخذلها، بل صفق لها عندما ظهرت في مهرجان موازين الماضي بالمغرب حتى وإن غنت في البداية بطريقة الـ«بلاي باك»، قبل أن تستعيد قوتها وتغني لايف مع الجمهور.

وأضاف طارق الشناوي، قائلًا: «شيرين فتحت الباب بنفسها أمام هذا العدو الداخلي، الذي صرحت مرارًا عبر وسائل الإعلام بأنه أشبه بالشيطان الذي أسقطها في دوامات نفسية، وضربها وسحلها وصورها وهي في حالة عصبية، وفجأة وجدنا أنه أصبح يمتلك المفتاح واللي عايز يكلم شيرين لازم يتواصل معه أولًا»، في إشارة إلى سيطرته على شيرين عبدالوهاب.

وأكد طارق الشناوي على أن شيرين صاحبة صوت استثنائي دخل قلوب المصريين والعرب منذ لحظة ظهورها الأولى، مشيرًا إلى أنها هي نفسها من طلبت أن يشاركها الجمهور حياتها الخاصة عندما أعلنت قص شعرها أمام العالم، وطرحت مشكلاتها على الملأ.

وأوضح طارق الشناوي أن الفرق بين شيرين عبدالوهاب وبعض النجمات مثل أمينة خليل وسلمى أبوضيف، أنهن في زيجاتهن وخياراتهن الشخصية يحافظن على الخصوصية بعيدًا عن الأضواء، بينما شيرين اختارت بمحض إرادتها أن تجعل حياتها الخاصة جزءًا من روايتها العلنية، قائلاً: «شيرين هي التي طلبت من الناس أن تدخل في حياتها بعدما أعلنت أنها قامت بحلق شعرها وهي اللي طرحت مشاكلها على الملأ».

الفنانة شيرين عبدالوهاب حسام حبيب طارق الشناوي نهال طايل

حلاوة المولد
جورجيو ارماني
شذى
ورق السدر المطحون
