دعم الوعي المروري | وزارة الشباب تطلق مبادرة طريق آمن وحياة أفضل

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة جديدة تحت عنوان " طريق آمن .. حياة أفضل " لدعم الوعى المرورى وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق .

تأتي المبادرة التى ينفذها مكتب فن ادارة الحياة التابع للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة فى اطار دعم الوعى المروري للحد من مخاطر الطرق.

وأعد مكتب فن ادارة الحياة فيلما شرح خلاله تفاصيل المباردة أهميتها ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لها لا سيما فى ظل أهمية توعية كل المواطنين بمخاطر الطرق وأهمية الحفاظ على السلامة العامة للجميع.

وتضمن الفيلم الذى أعده مكتب فن ادارة الحياة بالوزارة العديد من الرسائل المهمة حول من بينهما " من أجل أن نبنى مستقلنا ونحقق أحلامنا طريقنا هو شريان الحياة ولكن أحيان تتحول سرعة اللحظة الى خطر يهدد جميل والسرعة الزائد ليست رجولة ولا مهارة ولكنها تهدد حياتك وحياة كل من حولك " .

وأضاف الفيلم التسجيلى فى رسائله : " الرزق ليس بالسرعة الزائد بل بالبركة التى تأتى بالالتزام وليس باستعراض طريقة قيادتك المتسرعة .

وطالب مكتب فن ادارة الحياة كل سائقى السيارات بأهمية الحفاظ على سلامة الجميع دون تسرع أو تعجل .

ونجح مكتب فن ادارة الحياة فى الفترة الأخيرة فى تنفيذ العديد من المبادرات التى تلقى رعاية واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من بينها التعاون بين الأزهر والكنيسة فى العديد من الفعاليات التى ينفذها المكتب .