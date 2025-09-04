قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دعم الوعي المروري | وزارة الشباب تطلق مبادرة طريق آمن وحياة أفضل

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة جديدة تحت عنوان " طريق آمن .. حياة أفضل " لدعم الوعى المرورى وتعزيز ثقافة السلامة على الطرق .

تأتي المبادرة التى ينفذها مكتب فن ادارة الحياة التابع للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة فى اطار دعم الوعى المروري للحد من مخاطر الطرق.

وأعد مكتب فن ادارة الحياة فيلما شرح خلاله تفاصيل المباردة أهميتها ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لها لا سيما فى ظل أهمية توعية كل المواطنين بمخاطر الطرق وأهمية الحفاظ على السلامة العامة للجميع.

وتضمن الفيلم الذى أعده مكتب فن ادارة الحياة بالوزارة العديد من الرسائل المهمة حول من بينهما " من أجل أن نبنى مستقلنا ونحقق أحلامنا طريقنا هو شريان الحياة ولكن أحيان تتحول سرعة اللحظة الى خطر يهدد جميل والسرعة الزائد ليست رجولة ولا مهارة ولكنها تهدد حياتك وحياة كل من حولك " .

وأضاف الفيلم التسجيلى فى رسائله : " الرزق ليس بالسرعة الزائد بل بالبركة التى تأتى بالالتزام وليس باستعراض طريقة قيادتك المتسرعة .

وطالب مكتب فن ادارة الحياة كل سائقى السيارات بأهمية الحفاظ على سلامة الجميع دون تسرع أو تعجل .

ونجح مكتب فن ادارة الحياة فى الفترة الأخيرة فى تنفيذ العديد من المبادرات التى تلقى رعاية واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من بينها التعاون بين الأزهر والكنيسة فى العديد من الفعاليات التى ينفذها المكتب .

وزارة الشباب والرياضة طريق آمن حياة أفضل الوعى المرورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

المتهمة

أمي ماتت ومحتاجة أصحاب.. التحقيق مع فتاة زعمت تعرضها للمعاكسة

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم 5-9-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

إزالة التعديات

جهاز القاهرة الجديدة ينفذ حملات للمخالفات وإزالة التعديات بالتجمعات الثلاثة

وزير الإسكان

وزير الإسكان: 275 ألف م3/يوم حجم الطاقة التصميمية لمحطات تحلية مياه البحر بمطروح

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف جمال ليلى زاهر

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

شذى تكشف تفاصيل أحدث أغنياتها في ضيافة صدى البلد

شذى
شذى
شذى

أدهم نابلسي يؤم المصلين في الأردن بعد اعتزاله الفن |شاهد

أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد