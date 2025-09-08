قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
ساويرس : توقيع صفقة مراسي البحر الأحمر يزيد معدلات النمو وفرص العمل

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
آية الجارحي

أشاد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بتوقيع الحكومة لعقود أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر بشراكة إماراتية سعودية، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس على زيادة فرص العمل ودفع حركة النمو وزيادة الرواج السياحي.


جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، تحت عنوان: "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.


وأضاف "ساويرس"، أن معدلات السياحة الوافدة حققت طفرة كبرى خلال الفترة الماضية، بما يستلزم زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد، مضيفًا أن القطاع الخاص قدم تجارب مميزة خلال الفترة الماضية في مجال السياحة خاصة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بما يشجع على زيادة فرص جذب الاستثمارات في ذلك المجال.

ولفت "ساويرس"، إلى أن تشجيع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة مع استمرار استقرار سعر الصرف، سينعكس بالإيجاب على نمو وتيرة المشروعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على مدار السنوات الماضية مع ارتفاع أسعار مواد البناء ألقى بالمزيد من الأعباء على المطورين العقاريين، وساهم في ارتفاع أسعار الوحدات بالسوق لمستويات عالية.

وأوضح أن الدولة المصرية أطلقت مبادرة جيدة خلال الفترة الماضية لزيادة جلسات الاستماع إلى القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه، كما نجحت في حل العديد من مشكلات المصانع المتعثرة وتشجيع الاستثمارات في عدد من المجالات خاصة الزراعية منها، مطالبًا باستمرار النهج نحو خفض سعر الفائدة وصولاً إلى ٨٪ بما يسهم في زيادة تشجيع النمو وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص.
وحول مشروع تطوير منظومة تشغيل منطقة الأهرامات، قال "ساويرس"، إنه نجح في تقديم مشروع يليق بقيمة المنطقة الأثرية، من حيث الدخول والخروج ووجود مسارات مخصصة لركوب الجمال ومزارات ومركز للزوار ووسائل للانتقال ترتقي بالصورة الحضارية لمنطقة الأهرامات.
وحول ابرز مستجدات أعمال شركته، كشف "ساويرس" عن سعيه لتكوين شركة قابضة تجمع مختلف شركاته لطرحها بالبورصة المصرية، كما كشف عن توقيعه لبروتكول تعاون مع الحكومة السودانية في مجال الاستثمار في استكشاف الذهب.

