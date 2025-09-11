المجلس الأوروبي: القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٢ أكتوبر المقبل ببروكسل برئاسة السيسي وكوستا وفون دير لاين

أعلن المجلس الأوروبى أن القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي ستنعقد في 22 أكتوبر المقبل ببروكسل.

وذكر المجلس الأوروبي- فى بيان صحفي نقلته سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم الخميس- انه سيمثل الاتحاد الأوروبي ، كل من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وسيمثل الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر في أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وستركز القمة على العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.

كما سيناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي على أوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.