"ديجافو" تتصدر الأعلى مشاهدة على المنصات بعد عرض أولى حلقاتها

حققت حكاية "ديجافو"، سادس حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، نجاحاً لافتاً منذ عرض الحلقة الأولى، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة على منصتي Watch It وشاهد في مصر والإمارات، كما حصدت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الحكاية من تأليف نسمة سمير، إخراج محمد خضر، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم ببطولتها النجمة شيري عادل في شخصية "مسك"، شيف شهيرة تدخل في دوامة من الشكوك والصراعات مع زوجها د. سيف الذي يجسده أحمد الرافعي.

وتشاركهما البطولة كل من هند عبدالحليم في دور "هبة" شقيقة سيف، وعمرو وهبة في دور "موسى" صديق العائلة وخطيب هبة.

وقدمت الحلقة الأولى جرعة مكثفة من التشويق والغموض، إذ افتتحت بأجواء أسرية دافئة سرعان ما تحولت إلى سلسلة من المفاجآت، بعدما بدأت "مسك" تعيش مواقف متكررة أشبه بحالة "ديجافو"، وهو ما وضعها أمام تساؤلات مرعبة حول حقيقة ما يجري، وما إذا كانت تفقد السيطرة على ذاكرتها أو تواجه لعبة أكبر.

ويواصل صناع العمل تصوير الحكاية السابعة والأخيرة من المسلسل، والتي يقوم ببطولتها نور إيهاب ويوسف عمر من تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يضم نخبة من النجوم الشباب في كل حكاية، من بينهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، تارا عماد، وليلى زاهر، ليشكل أحد أبرز التجارب الدرامية المكونة من حكايات منفصلة هذا الموسم.