أسعار شانجان يوني 2026 في السعودية

أعلنت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان يوني في موديل 2026، وتنتمي يوني في لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم شبابي وجذاب، و تجمع بين الجرأة والانسيابية .

شانجان يوني في موديل 2026



أبعاد شانجان يوني في موديل 2026

تأتى سيارة شانجان يوني في موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4705 مم، وعرض 1838 مم، وارتفاع 1430 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2750 مم، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة.

شانجان يوني في موديل 2026

مواصفات شانجان يوني في موديل 2026

تمتلك سيارة شانجان يوني في موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية LED، وبها مرايات جانبية كهربائية، وبها إشارات انعطاف، وبها سقف بانوراما، وبها خامات عالية الجودة ومساحات مدروسة، وبها 5 مقاعد بفرش جلدي، وبها عجلة قيادة من الجلد متعدد الوظائف، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة تدعم Apple CarPlay، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وبها شاحن لاسلكي، وتكييف أوتوماتيك مع فتحات خلفية، وبها إضاءة محيطية داخلية.

شانجان يوني في موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة شانجان يوني في موديل 2026 بها، مقاعد أمامية بتحكم كهربائي مع خاصية التبريد، ونظام صوتي سوني فاخر، وشاشة معلومات عالية الدقة، واتصال ذكي ودعم Apple CarPlay، وشاحن لاسلكي للهواتف، وبها إضاءة محيطية تضيف أجواء فاخرة .

محرك شانجان يوني في موديل 2026

تستمد سيارة شانجان يوني في موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 185 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

شانجان يوني في موديل 2026

ويوجد بـ سيارة شانجان يوني في موديل 2026 ايضا محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 229 حصان، وعزم دوران 390 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان يوني في موديل 2026

شانجان يوني في موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان يوني في موديل 2026 تباع بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يوني في موديل 2026 تباع بسعر 95 ألف ريال سعودي .

