نحن أصحاب سيادة.. مصر تفند أسباب تواجد القوات المسلحة في سيناء

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بيانا، بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وأكدت الهيئة، أن تواجد الجيش المصري في سيناء أو غيرها من أراضي البلاد، إنما يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات؛ للحفاظ على الأمن القومي المصري أو لحمايته، في كل شبر من أرض مصر، ويستند كل هذا على الثوابت المستقرة للدولة المصرية وقواتها المسلحة، فيما يخص كل من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة المحيطة بحدود البلاد.

وأوضحت الهيئة، أنه من ضمن هذه الثوابت المستقرة التي تؤكد الدولة المصرية وقواتها المسلحة دوما على الالتزام بها؛ قواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني، والمعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها وما يرتبط بها من ملاحق.

وأنهت "هيئة الاستعلامات" بيانها، أن حرب الإبادة الشرسة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو عامين على بعد أمتار من الحدود المصرية الشرقية؛ توجب على القوات المسلحة المصرية التحسب والتأهب بكل قدراتها وخبراتها، لأي احتمالات تمس الأمن القومي للبلاد وسيادتها على كامل أراضيها، في ظل التزامها بالثوابت المستقرة بخصوص كل الاتجاهات الاستراتيجية المشار إليها آنفا.