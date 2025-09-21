قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم سداد الورثة دينا أدعاه رجل على ميت .. الإفتاء تجيب
وزير الصحة يبحث مع مركز «نينغبو» الصيني إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»
غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 65,283 بينهم 447 بسبب سوء التغذية
الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
مجزرة اليمن.. إسرائيل ترتكب ثاني أدمى هجوم على الصحفيين في التاريخ الحديث
التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح
أربعة علماء من جامعة مدينة السادات بين أفضل 2% عالميا
سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك
تفكيك الفص.. مفاجآت جديدة في سرقة إسورة الملك من المتحف المصري
عيار 21 تجاوز الـ 4960 جنيها .. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات
الحب فى الإسلام.. علي جمعة يوضح معناه وأشكاله
تكنولوجيا وسيارات

كيفية الحفاظ على أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة؟

إبراهيم القادري

يجب دائما الحفاظ على حزام الأمان والوسائد الهوائية، بالاضافة إلي التأكد من ارتداء حزام الأمان بشكل صحيح عند القيادة، وذلك بوضعه على الحوض والكتف.

الحفاظ علي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة

كما يجب الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 25 سم بينك وبين عجلة القيادة، وضرورة استبدال الوسائد الهوائية المستخدمة بعد وقوع أي حادث في مركز صيانة معتمد، ويجب فهم أن الوسائد الهوائية والأحزمة تعملان معًا .


كيفية الحفاظ علي أحزمة الأمان والوسائد الهوائية بالسيارة :

الاستخدام الصحيح

يجب ربط حزام الأمان في كل رحلة، وتأكد من أن الجزء السفلي من الحزام يوضع على الوركين وليس على البطن، وأن الجزء العلوي يمر بشكل مستوٍي عبر الصدر والكتف، وليس تحت الذراع أو فوق الرقبة.

تحقق من عدم الالتواء

لا تقم بلف حزام الأمان، أو الجلوس فوقه، أو ترك أي شيء يعيق عمله، وتأكد من شد حزام الأمان بعد ربطه للتأكد من تثبيته بإحكام.

استبدال في حال التلف

إذا كان هناك أي تلف في حزام الأمان أو بكرته، فلا تستخدمه، واستشر فني متخصص لفحصه أو استبداله حتي لا تتعرض لموقف محرج عند استخدامه .

الحفاظ على المسافة بيك وبين عجلة القيادة

اجلس على مسافة مناسبة من عجلة القيادة ولوحة القيادة للسماح للوسادة الهوائية بالعمل بشكل فعال.

استخدام حزام الأمان

ارتدِ حزام الأمان دائمًا قبل القيادة، لأن الوسائد الهوائية لا يمكن أن تحميك بشكل فعال بدون حزام الأمان.

استبدال الوسائد بعد الحوادث

الوسائد الهوائية تعمل لمرة واحدة فقط، لذا يجب استبدالها في أقرب وقت ممكن بعد وقوع حادث لقدر الله، وبعد إصلاح السيارة في مركز صيانة معتمد، لضمان عملها مرة اخري بشكل سليم.

الأطفال في المقعد الخلفي

يجب وضع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أقل في المقعد الخلفي للسيارة للحماية من إصابات الوسائد الهوائية.

تجنب وضعية الجلوس

لا تجلس في وضع مستقيم تمامًا، وحاول الميل للخلف قليلاً لضمان أن الوسادة الهوائية ستوجه باتجاه صدرك بدلاً من وجهك ورأسك في حال تفعيلها.

