"صحة الإسكندرية" تستعرض تطوير خدمات الصيدلة الإكلينيكية

استعرض "اجتماع لجنة الدواء والعلاجيات المركزية " بمديرية الصحية بالإسكندرية برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد بدران ، عددا من الملفات الهامة الخاصة بتطوير خدمات الصيدلة الإكلينيكية والدواء أبرزها، تركيب أجهزة تكييف جديدة بمخازن الأدوية، إصلاح وتوفير ثلاجات إضافية لتخزين الأدوية، وتزويد المخازن بأجهزة قياس حرارة ورطوبة، إلى جانب تفعيل أقسام التغذية العلاجية وتخصيص صيادلة وأطباء مدربون للعمل بها، ودعم المستشفيات بأجهزة حاسب وإنترنت لتطبيق نظام الشراء الموحد .



وناقش اجتماع اللجنة عدداً من الموضوعات الجديدة أبرزها ، افتتاح مراكز جديدة للمعلومات الدوائية بمركزي المطار والصحة المهنية ، إطلاق خطة لإصدار مجلة علمية شهرية متخصصة في مجال الدواء والبروتوكولات العلاجية ، عقد يوم علمي شهري ، إعداد برنامج تدريبي للصيادلة الراغبين في العمل بأقسام الأورام بالتعاون مع مستشفى القبارى ، مناقشة دراسة اقتصادية حول تحسين استخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى الـ COPD ، بحث مشكلات نقص النماذج الطبية الخاصة بالصيدلة الإكلينيكية ومطابقة دواليب الطوارئ.



وانتهي الاجتماع بعدة توصيات، من أهمها ، متابعة أعمال صيانة الأجهزة الطبية الخاصة بحفظ الأدوية ، التأكيد على الالتزام الكامل بالنماذج الطبية قبل صرف الأدوية ، دعم المستشفيات بأجهزة حاسب وإنترنت لتفعيل نظام الشراء الموحد ، توفير سيارات مجهزة لنقل الأدوية من المخازن المركزية إلى المستشفيات بشكل دوري.



وناقش اجتماع " لجنة المضادات الحيوية " بصحة الاسكندرية ، ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق حيث ارتفعت نسبة توثيق الدواعي الطبية لأكثر من 90% ، كما بدأ توريد بعض أنواع ديسكات المضادات الحيوية الخاصة بالمزارع، وجارٍ توفير باقي الأنواع ، والتأكيد على ان صرف المضادات الحيوية المقيدة يتم فقط بتوقيع الطبيب قبل الصرف وتوقيع الصيدلي الإكلينيكي خلال 48 ساعة، مع تحديث أسبوعي .



وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية مستمرة في دعم أعمال لجنة الدواء والعلاجيّات المركزية، ومتابعة تنفيذ توصياتها بدقة، بما يضمن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتطوير خدمات الصيدلة الإكلينيكية، وصولًا إلى منظومة دوائية أكثر كفاءة تضع سلامة المريض في المقدمة.