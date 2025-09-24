معهد الاستقلال الأمريكي: ترامب متورط في الحرب الروسية الأوكرانية

قال إيفان إيلاند كبير الباحثين بمعهد الاستقلال للسياسات بواشنطن، إنّ الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستستمر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متورط بشكل غير مباشر، حيث يبيع الأسلحة للأوروبيين وأوكرانيا.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج منتصف النهار عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "للأسف، لم تصل المفاوضات إلى أي حل، وترامب لا يصل إلى حلول مباشرة وكاملة، فقد تكلم فقط عن تقليل مخزون العالم من البترول بنحو 10%، ولا يمكنه فرض عقوبات على الصين أو الهند أو الاتحاد الأوروبي، لأنه يشتري البترول من روسيا".

وتابع، أنّ الإضرار بالاقتصاد الروسي قائم ومستمر، ولكن هذا لن يضع حدا للحرب، كما تطرق إلى خرق روسيا لأجواء استونيا، وإمكانية أن يتسبب ذلك في توسع رقعة النزاع الروسي مع دول أخرى، موضحًا: "من المحتمل أن يحدث ذلك، ولكن، يجب التأكيد على أن المسيرات الروسية ليست طائرات حربية، وبالتالي، فإن توسيع رقعة الصراع هنا ليس ثوريا أو واسع المدى، بل محدود، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث حرب بين بولندا وروسيا أو إحدى دول البلطيق وروسيا، وسيكون ذلك متضمنا حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية".