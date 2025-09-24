محلل: المخطط الذي يسعى إليه ترامب ونتنياهو لا يرى في وجود دولة فلسطينية أي أهمية

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع إن طرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في الأمم المتحدة شكل انعكاس للرابطة الفلسطينية الوطنية، والتي من الممكن أن تنقذ ما تبقى من قطاع غزة، وتؤسس لمسار يؤدي إلى استثمار الزخم الدولي والاعترافات التي حدثت خلال الأيام الماضية من أجل إحباط المخطط الذي يراهو نتنياه وترامب.

وجود سلطة فلسطينية

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع خلال مداخلة هانفية ببرنامج “اليوم” والمذاع عبر قناة “دي ام سي” أن المخطط الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يرى في وجود سلطة فلسطينية أو دولة فلسطينية أي أهمية، بل يعتبر أن وجودهم يشكل خطرا عليه.

خطة تتواكب مع المطلب العربي

ولأفت إلى أن هذا التصريح تزامن مع وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الأمم المتحدة أمس مع عدد من القيادات يؤكد أن هذا الاجتماع لم تقدم فيه الولايات المتحدة خطة تتواكب مع المطلب العربي أو الإسلامي.