غرق شارع المطحن بعد كسر ماسورة مياه في شبرا الخيمة

شهد شارع المطحن بمنطقة مسطرد التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حالة من الغرق بالمياه نتيجة كسر في ماسورة مياه رئيسية بأحد الأبراج السكنية المطلة على الشارع، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية وإثارة استياء الأهالي.

وقال محمد البسيوني، رئيس حي شرق شبرا الخيمة أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقلت على الفور لمكان الواقعة، وبدأت في أعمال الإصلاح بالتنسيق مع الحي، مؤكدًا أن كسر الماسورة لم يؤثر بشكل مباشر على سلامة أعمال الرصف.

وأضاف البسيوني، أن الحي يتابع على مدار الساعة الموقف الميداني لحين الانتهاء من الإصلاح وشفط المياه المتراكمة لضمان عودة الحركة بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأعطال الطارئة تحدث خارج إرادة الأجهزة التنفيذية لكنها تجد استجابة عاجلة.