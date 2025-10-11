قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

سعد الصغير يكشف سرا عن عمر كمال.. ما هو ؟

سعيد فراج

كشف الفنان سعد الصغير سرا عن الفنان عمر كمال وكيفية مساعدته للبسطاء وهو ما يعبر عن معدنه وإنسانيته. 

وقال سعد الصغير فى تصريحات تليفزيونية: عمر كمال جاب لسيدة بسيطة تلاجة هدية وحقق حلمها، ودفع فلوس جبنا بيها تلاجة وغسالة وأدوية، ربنا يكرمه". 

من ناحية أخرى كشف الفنان عمر كمال عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب والملحن رامي جمال، في أغنية من ألحان الأخير، من المقرر طرحها يوم 1 نوفمبر المقبل، ضمن ألبوم عمر كمال الجديد.

ونشر عمر كمال صورة تجمعه برامي جمال عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: "مع حبيبي وأخويا الكبير الفنان رامي جمال، مبسوط جدًا إني هغني من ألحانه في ألبومي، معادنا 1 نوفمبر بإذن الله".

وكان عمر كمال قد أحيا حفلًا غنائيًا يوم 9 أغسطس الماضي في دبي، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدّم عمر كمال خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي تنال إعجاب جمهوره في دبي، حيث غنى عددًا من أعماله القديمة والجديدة.

عمر كمال يظهر بمنشور يثير القلق 

وقد أثار مطرب المهرجانات عمر كمال قلق متابعيه بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتب عمر كمال: حنوا علي بعض مش دايما في بكرة.

وقرر الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بإلغاء حفل النجم عمر كمال والذي كان من المقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية.

وجاء قرار الغاء حفل كمال بناءا على طلب منه نظرا لسفره خارج البلاد في هذا التوقيت.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية : قرار الغاء حفل النجم عمر كمال جاء بناءا على طلبه ورغبته وكنا نتمنى إقامة الحفل ولكن شاءت الظروف بذلك.

وأضاف "عبدالمنعم" التعامل بيننا وبين الفنانين يسوده الود والاحترام المتبادل ولذلك قررنا الغاء الحفل وسنوافيكم بالموعد الجديد لاحقا.

إلغاء حفل عمر كمال

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن ماحدث مع عمر كمال نفس الأسلوب الذي اتبعناه مع النجم لؤي مع اختلاف الموقف.

ويتواجد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية حاليا باليابان كرئيس للوفد الموافق لفرقة رضا للفنون الشعبية لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان.

الفنان سعد الصغير سعد الصغير عمر كمال الفنان عمر كمال أعمال سعد الصغير

عمرو دياب
داليا البحيري
مي حلمي
هبة مجدي
