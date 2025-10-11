وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً ترتيبات قمة شرم الشيخ

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع نظيره الأمريكي "ماركو روبيو".



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم /السبت/ بأن الوزيرين ناقشا الأوضاع في المنطقة والتطورات الإيجابية على صعيد القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتنسيق والتعاون المتميز القائم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكى "دونالد ترامب".



وناقش الوزيران بشكل مستفيض تفاصيل الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ التي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، بما في ذلك الترتيبات الموضوعية الخاصة بالقمة.. كما بحث الوزيران المشاركة الدولية في قمة شرم الشيخ، فضلا عن ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.



واعتبر وزير الخارجية الأمريكي قمة شرم الشيخ حدثا تاريخيا فريدا من نوعه ، مشيدا بالدور المتميز والريادي الذي يضطلع به السيسي والدولة المصرية، والذي ساهم في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي.

من جانبه، أشار الوزير عبد العاطي إلى التقدير البالغ الذي يكنه الرئيس السيسي ، للرئيس الأمريكي ولخطة السلام التي طرحها، مؤكدا أهمية متابعة وتنفيذ الاتفاق على الأرض سواء خلال المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، منوها إلى أن الاتفاق يبث الأمل لشعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني.



وأكد وزير الخارجية أن هذه التطورات البناءة والإيجابية تجسد القيم والأهداف المشتركة التي تجمع مصر والولايات المتحدة والتي تستند إلى ضرورة اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلا من الوسائل العسكرية، مشددا على أن تسوية القضية الفلسطينية وتجسيد حل الدولتين سيحقق الاستقرار والسلام والأمن المنشود بالمنطقة.