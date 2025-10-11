المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا.

وأضاف المكتب الحكومي أن الاستجابة للتعليمات الحكومية هي السبيل الناجع لتسريع جهود الإغاثة واستعادة الخدمات، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتوفير الإمدادات اللوجستية العاجلة.

في السياق نفسه، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أولويتها هي إعادة الطلاب في قطاع غزة للمدارس بعد عامين من الحرب.

وقالت وكالة الأونروا إنها مستعدة لتقديم مواد إغاثية تكفي سكان غزة لأشهر، مضيفة أن 80% من القطاع تم تدميره.

وأشارت الأونروا إلى أن لديها 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق غزة، الذي جرى التفاوض بشأنه في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، والذي ينص على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن خطته للسلام المكونة من 20 نقطة ذات الصلة بالعدوان على غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 وتسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى تدمير شتى مناطق القطاع.