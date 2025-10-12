التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات قطار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أثناء عبوره برفقة آخر السكة الحديد ببنها، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة.

وشهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد بمنطقة مساكن طابا بمدينة بنها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام القطار بالشابين أثناء عبورهما المزلقان، ما أسفر عن وفاة أحدهما في الحال وإصابة الآخر بإصابات بالغة.

وتم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن ملابسات الحادث وظروفه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.