في ثاني ليالي المهرجان.. مدحت صالح وعمرو سليم ونجوم الموسيقى العربية على النافورة

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 17 اكتوبر 3حفلات على التوازى .

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر فاصلاً يضم باقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد ويسبقه فقرة لنجوم الأوبرا أسماء كمال، حسام حسنى، فرح الموجى، وكنزى .

ويحتضن مسرح الجمهورية حفلا للنجمة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار .

وتمتد الفعاليات الى مدينة الثغر حيث يشهد مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك بعد فقرة لنجوم الأوبرا سامح منير، احمد عصام، الاء ايوب

كما تفتتح فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب فى العاشرة صباحاً بالمسرح الصغير وتستهل بكلمة للدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية ثم تبدأ الجلسة الأولى وتناقش محور مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الإصطناعى (١) بمشاركة الباحثين الدكتور محمد خليف مقررا ( مصر) ، الأستاذ الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتور محمد المصمودى (تونس)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتور خالد القلاف (الكويت)، الدكتور على ممدوح (مصر) .

وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتواصل مناقشة نفس المحور ويشارك فيها الباحثين الدكتور كفاح فاخورى مقررا ( لبنان- الأردن)، الأستاذ الدكتور يوسف طنوس( لبنان)، الدكتور هانى أحمد زويل ( مصر - أمريكا )، الدكتور أحمد الواصل (السعودية)، الدكتور حسين الأنصارى (السويد)، الدكتور عماد الغدامسى (تونس ).

كما تنطلق منافسات المسابقات المصاحبة والتى تنعقد على المسرح الصغير ومنها مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 حتى 12 عاما فى الرابعة من بعد الظهر .