رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ثاني ليالي المهرجان.. مدحت صالح وعمرو سليم ونجوم الموسيقى العربية على النافورة

أحمد البهى

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حيث يقام فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 17 اكتوبر  3حفلات على التوازى .

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر فاصلاً يضم باقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد ويسبقه فقرة لنجوم الأوبرا أسماء كمال، حسام حسنى، فرح الموجى، وكنزى .

ويحتضن مسرح الجمهورية حفلا للنجمة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار .

وتمتد الفعاليات الى مدينة الثغر حيث يشهد مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك بعد فقرة لنجوم الأوبرا سامح منير، احمد عصام، الاء ايوب

كما تفتتح فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب فى العاشرة صباحاً بالمسرح الصغير وتستهل بكلمة للدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية ثم تبدأ الجلسة الأولى وتناقش محور مستقبل الموسيقى العربية فى عصر الذكاء الإصطناعى (١) بمشاركة الباحثين الدكتور محمد خليف مقررا ( مصر) ، الأستاذ الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتور محمد المصمودى (تونس)، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين)، الدكتور خالد القلاف (الكويت)، الدكتور على ممدوح (مصر) .
وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتواصل مناقشة نفس المحور ويشارك فيها الباحثين الدكتور كفاح فاخورى مقررا ( لبنان- الأردن)، الأستاذ الدكتور يوسف طنوس( لبنان)، الدكتور هانى أحمد زويل ( مصر - أمريكا )، الدكتور أحمد الواصل (السعودية)، الدكتور حسين الأنصارى (السويد)، الدكتور عماد الغدامسى (تونس ).

كما تنطلق منافسات المسابقات المصاحبة والتى تنعقد على المسرح الصغير ومنها مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للأطفال للفئة العمرية من 6 حتى 12 عاما فى الرابعة من بعد الظهر .

فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مدحت صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

سعر صرف الدولار الآن في مصر

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

تستمر حتى 25 أكتوبر.. أوقاف الوادى الجديد تٌطلق قوافل دعوية حدودية

إعدام سجائر مهربة جمركيًا وتحرير محاضر تموينية متنوعة بالوادى الجديد

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

فيديو

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

