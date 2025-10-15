يتصدرها أبو العينين.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لخوض انتخابات النواب عن الجيزة

تصدر النائب محمد أبو العينين ، القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب بمحافظة الجيزة.

وضم القائمة الوطنية بالجيزة 23 اسما عن محافظة الجيزة، كانت قد تقدمت بأوراق ترشحه اليوم ضمن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، والتي تضم 102 مرشحا.

وجاءت قائمة الجيزة كالتالي:

محمد محمد محمد أبو العينين

محمد محمود أحمد سعفان

أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم

عبد الوهاب أحمد حسن خليل

هشام حسين محمد حسن

فرح فتحى فرج على

أحمد بهاء الدين احمد شلبي

نافع عبد الهادي مرسى أبو أحمد

محمد محمد أسعد إبراهيم

أحمد على جمعة عوض سرحان

أحمد محمد سعيد محمد شلبى

محمد صلاح صالح أبو هميلة

إيهاب منصور بسطاوى منصور

محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم

محمد مصطفى بكرى محمد

صبورة محمد السيد صالح

هند محمد سامى محمد رشاد

جيلان أحمد السيد عطية

هبه الله أرنست غالى مرجان

أنجى أنور محمد بدر

جيهان بسيوني إبراهيم على شاهين

داليا السيد محمد السيد السعدني

شذا أحمد عبد الله حبيب

وتحصل دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على 102 مقعدا بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وتشمل محافظات: (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر).