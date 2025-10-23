قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مي فاروق: مهرجان الموسيقى العربية يحيي التراث الفني.. ونسخة هذا العام مميزة لأنها تحمل اسم كوكب الشرق
هل توقعات الأرصاد ينطبق عليها مقولة كذب المنجمون؟.. المفتي يجيب
بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر
12 تنبيه عاجل من الإدارات التعليمية للمدارس لضمان انتظام الدراسة
ترامب يؤكد دعمه لخفض التصعيد النووي ويصف مبادرة بوتين بـ«الجيدة والمناسبة»
للمرة الثانية عشرة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق الحكومي
بسبب الشبورة.. غلق الطريق الصحراوي بمحافظة الاسكندرية
من أصابته مصيبة.. علي جمعة يوصيه بـ13 كلمة تجعل عوضه مذهلا
دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في الطحالب والأشينيات المزروعة بالماء
من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية.. مصر تكتب فصلًا جديدًا في علاقاتها مع أوروبا
10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية
انخفضت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
تشابي ألونسو يعلن غياب 3 نجوم عن ريال مدريد أمام يوفنتوس

محمد السعيد

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، غياب 3 لاعبين مواجهة يوفنتوس المقرر لها غدا الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة يوفنتوس: “أجرى أرنولد وكارفاخال جزءاً من الحصة مع الفريق. غداً، سيتدربان قليلاً ثم سنتخذ القرار الأخير، سأخبركم يوم السبت المقبل، على الأرجح، عن تطور حالتهما الصحية، لكنني لا أعتقد أنهما سيعودان غداً، ونفس الأمر بالنسبة لدين هويسن”.

وحول مباراة اليوم، أضاف: “ هي كلاسيكو في كرة القدم الأوروبية، ينتمي يوفنتوس إلى مجموعة الأندية المرموقة التي ترتقي بكرة القدم، لقد التقينا مراتٍ كثيرة، أتذكر مشاهدة عدة مباريات عبر التلفزيون ولعب بعض المباريات أيضاً”.

وتابع: "نُقبل على المباراة على أهبة الاستعداد، أرى الفريقَ متحمساً لتحقيق الفوز الثالث في دوري أبطال أوروبا وبدء المباراة بشكل رائع، هذا ما نريده، كذلك نحتاج إلى جماهيرنا،  نعلم ان الناس يتوافدون إلى البرنابيو برغبة عارمة لمشاهدة المباريات الكبيرة، ومباراة الغد مباراة كبيرة دون أدنى شك، أتمنى ان يستمتعوا، علينا ان نبذل أفضل ما لدينا ليتفاعلوا هم معنا".

 
هل يحتاج هذا الفريق إلى تشابي ألونسو في خط الوسط؟

وبسؤاله حول إذا كان الفريق الحالي يحتاج إليه في خط الوسط، أجاب مدرب ريال مدريد: "آمل ألا يكون كذلك، مع فريقنا الحالي، نسير بخطى ثابتة، نحن مقتنعون بأننا نسير على الطريق الجيد لمواصلة النمو، واننا قادرون على اللعب الجيد والمنافسة بمستوى ثابت وباستمرارية، لدينا فريق متكامل، بمهارات مختلفة. كرة القدم تتطور باستمرار، ولدينا لاعبون ديناميكيون قادرون على مواصلة التطور والنمو العطاء. وظيفتي هي مرافقتهم ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم. في غضون شهرين، سنرى مدى تطور العديد منهم، لكننا نريد المنافسة الآن".

تشابي ألونسو ريال مدريد يوفنتوس دوري أبطال أوروبا أرنولد

