تشابي ألونسو يعلن غياب 3 نجوم عن ريال مدريد أمام يوفنتوس

أعلن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، غياب 3 لاعبين مواجهة يوفنتوس المقرر لها غدا الأربعاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال تشابي ألونسو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة يوفنتوس: “أجرى أرنولد وكارفاخال جزءاً من الحصة مع الفريق. غداً، سيتدربان قليلاً ثم سنتخذ القرار الأخير، سأخبركم يوم السبت المقبل، على الأرجح، عن تطور حالتهما الصحية، لكنني لا أعتقد أنهما سيعودان غداً، ونفس الأمر بالنسبة لدين هويسن”.

وحول مباراة اليوم، أضاف: “ هي كلاسيكو في كرة القدم الأوروبية، ينتمي يوفنتوس إلى مجموعة الأندية المرموقة التي ترتقي بكرة القدم، لقد التقينا مراتٍ كثيرة، أتذكر مشاهدة عدة مباريات عبر التلفزيون ولعب بعض المباريات أيضاً”.

وتابع: "نُقبل على المباراة على أهبة الاستعداد، أرى الفريقَ متحمساً لتحقيق الفوز الثالث في دوري أبطال أوروبا وبدء المباراة بشكل رائع، هذا ما نريده، كذلك نحتاج إلى جماهيرنا، نعلم ان الناس يتوافدون إلى البرنابيو برغبة عارمة لمشاهدة المباريات الكبيرة، ومباراة الغد مباراة كبيرة دون أدنى شك، أتمنى ان يستمتعوا، علينا ان نبذل أفضل ما لدينا ليتفاعلوا هم معنا".



هل يحتاج هذا الفريق إلى تشابي ألونسو في خط الوسط؟

وبسؤاله حول إذا كان الفريق الحالي يحتاج إليه في خط الوسط، أجاب مدرب ريال مدريد: "آمل ألا يكون كذلك، مع فريقنا الحالي، نسير بخطى ثابتة، نحن مقتنعون بأننا نسير على الطريق الجيد لمواصلة النمو، واننا قادرون على اللعب الجيد والمنافسة بمستوى ثابت وباستمرارية، لدينا فريق متكامل، بمهارات مختلفة. كرة القدم تتطور باستمرار، ولدينا لاعبون ديناميكيون قادرون على مواصلة التطور والنمو العطاء. وظيفتي هي مرافقتهم ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم. في غضون شهرين، سنرى مدى تطور العديد منهم، لكننا نريد المنافسة الآن".