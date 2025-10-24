طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

طاجن سبيط في الفرن من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها في المطاعم، فيمكنك تطبيقها في البيت بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غاد جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن سبيط في الفرن .

مقادير طاجن سبيط في الفرن

● سبيط شرائح

● زيت

● فلفل ألوان شرائح

● بصل

● ثوم مفروم

● فلفل أخضر

● بقدونس مفروم

● كرفس مفروم

● طماطم مكعبات

● عصير طماطم

● صلصة طماطم

● ملح

● كزبرة

● كمون

طريقة تحضير طاجن سبيط في الفرن



يشوح البصل و الثوم مع الزيت ثم يضاف البقدونس و الكرفس و طماطم و صلصة الطماطم و البهارات و الفلفل الألوان و الاخضر

ثم يضاف السبيط ثم عصير الطماطم و يدخل فرن ساخن و يترك حتي النضج

و يقدم