لافتتاح المعرض الزراعي الثاني.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيري التنمية المحلية والزراعة

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، والسفير لطفي رؤوف سفير جمهورية اندونيسيا لدى مصر، والسفير مهند محسن نائب سفير العراق لدى مصر والمستشار أسد كاوسر المستشار التجاري لسفارة الهند

ولفيف من ممثلي شركات الاستثمار الزراعي والمراكز البحثية؛ للمشاركة بفعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني EGY AGRI، الذي تستضيفه المحافظة على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الوزاري ومرافقوه بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة، تمهيدًا لانطلاق فعاليات المعرض الزراعى الذى تنظمه المحافظة تحت رعاية وزارة الزراعة بمشاركة واسعة لعارضين من مختلف محافظات الجمهورية ورؤساء الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية والبنوك الوطنية، إلى جانب حضور مميز لعدد من الدول العربية الشقيقة منها السودان و اليمن.