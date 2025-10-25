قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
كتاب "الانتقام" يكشف تفاصيل جديد حول العلاقة بين بايدن وأوباما
من قلب الحضارة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يعيد رسم ملامح القوة الناعمة لمصر
سعر الذهب في مصر اليوم 25-10-2025.. هذه قيمة عيار 21 الآن
مدبولي: المتحف الكبير لن يكون مُجرد مزارٍ أثري يُنافس نظائره في العالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لافتتاح المعرض الزراعي الثاني.. محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيري التنمية المحلية والزراعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، والسفير لطفي رؤوف سفير جمهورية اندونيسيا لدى مصر، والسفير مهند محسن نائب سفير العراق لدى مصر والمستشار أسد كاوسر المستشار التجاري لسفارة الهند
ولفيف من ممثلي شركات الاستثمار الزراعي والمراكز البحثية؛ للمشاركة بفعاليات معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني EGY AGRI، الذي تستضيفه المحافظة على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٦ أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يقوم الوفد الوزاري  ومرافقوه بتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة الخارجة، تمهيدًا لانطلاق فعاليات المعرض الزراعى الذى تنظمه المحافظة تحت رعاية وزارة الزراعة بمشاركة واسعة لعارضين من مختلف محافظات الجمهورية ورؤساء الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية والبنوك الوطنية، إلى جانب حضور مميز لعدد من الدول العربية الشقيقة منها السودان و اليمن.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد معرض زراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

