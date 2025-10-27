القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالإستيلاء على حقيبة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب إستقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لتوصيلها لمحل سكنها ونزولها إكتشفت فقد حقيبة بداخلها متعلقاتها الشخصية سهواً.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بالإستيلاء على الحقيبة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.