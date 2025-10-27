قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة
القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لقيامه بالإستيلاء على حقيبة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بالقاهرة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بدائرة القسم) بأنها عقب إستقلالها سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكى لتوصيلها لمحل سكنها ونزولها إكتشفت فقد حقيبة بداخلها متعلقاتها الشخصية سهواً.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بالإستيلاء على الحقيبة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها .

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الأجهزة الأمنية ضبط قائد سيارة حقيبة سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

حادث تصادم

مصرع شخص في حادث تصادم بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد