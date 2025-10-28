قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخبرة المصرفية تعود من جديد.. أسامة نعمان يتعهد بإنهاء مشاكل سموحة ويفتح الملفات الشائكة

أسامة نعمان
أسامة نعمان
حسام الحارتي

أكد أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السابق والمرشح لعضوية النادي في الانتخابات القادمة أن نادي سموحة يواجه العديد من المشاكل وعلى رأسها مشكلة الإصلاح الزراعي مؤكدا:" لم نترك النادي وعلي الجميع التكاتف من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت.

وتابع:" يجب توفير العدالة في التقيمات الرياضية من أجل إرضاء أعضاء النادي دون محسوبية أو واسطة واختيار الكوادر التي تليق باسم نادي سموحة من أجل رفع اسمه في كافة البطولات كما كان يحدث من قبل .

وأشار أسامة نعمان إلى العمل على إنهاء كافة الأزمات والعقوبات التي تواجه أعضاء نادي سموحة وتوفير متطلباتهم سواد كان داخل المجلس أو خارجه معلقا" سموحة بيتنا ويجب الحفاظ عليه.

وأشاد أسامة نعماد بالطفرة الرياضية التي تشهد الدولة المصرية “ الجمهورية الجديدة” في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن تمنايته بتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المحافة الدولية

ويخوض أسامة نعمان انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة على مقعد "فوق السن “ والتي تجري في شهر نوفمبر المقبل .

وبدأت علاقة أسامة نعمان بالعمل التطوعي في نادي سموحة من بوابة رئاسة لجنة تطوير كافتيريات النادي عام 2016، قبل أن ينتقل إلى عضوية مجلس الإدارة من 2017 حتى 2021.

ونجح أسامة نعمان خلال هذه الفترة في الحفاظ على استقرار النادي ومواجهة التحديات والقضاء عليها.

ويمتلك أسامة نعمان العديد من الخبرات والتي تخدم نادي نادي سموحة حيث لديه خبره كبيرة في القطاع المصرفي والتي تجاوزت خمسة وعشرين عاماً والتي نجح في تقديم خدماته خلال فترة تواجده في النادي وعقب رحيله.

وأشرف أسامة نعمان على ملف فريق كرة اليد الأول الذي نجح  فى الفوز بلقب بطولة كأس مصر وهى أول بطوله فى تاريخ النادى بخلاف مشاركته فى بطولة أفريقيا فى ظل وجود مروان رجب أحد اساطير كرة اليد فى مصر ومدرب المنتخب القومى الأسبق فى كأس العالم

أسامة نعمان نادي سموحة سموحة طوير كافتيريات القطاع المصرفي كرة اليد بطولة كأس مصر بطولة أفريقي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

المتهم

حبس شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام

لقطة من فيديو نقل جثتي الطفلين

متورطان أم بريئان.. التحريات تحسم مصير صديق المتهم وسائق التوكتوك في جريمة الهرم

الواقعة

القبض على شخصين نشرا فيديو قديم وأدعيا أنه محاولة سرقة بالإكراه

بالصور

هل تشتري سيارة الآن أم تنتظر لنهاية العام؟.. خبير يكشف وضع السوق

شراء سيارة
شراء سيارة
شراء سيارة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة في المنزل خطوة بخطوة

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة
طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد