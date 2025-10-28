الخبرة المصرفية تعود من جديد.. أسامة نعمان يتعهد بإنهاء مشاكل سموحة ويفتح الملفات الشائكة

أكد أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السابق والمرشح لعضوية النادي في الانتخابات القادمة أن نادي سموحة يواجه العديد من المشاكل وعلى رأسها مشكلة الإصلاح الزراعي مؤكدا:" لم نترك النادي وعلي الجميع التكاتف من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت.

وتابع:" يجب توفير العدالة في التقيمات الرياضية من أجل إرضاء أعضاء النادي دون محسوبية أو واسطة واختيار الكوادر التي تليق باسم نادي سموحة من أجل رفع اسمه في كافة البطولات كما كان يحدث من قبل .

وأشار أسامة نعمان إلى العمل على إنهاء كافة الأزمات والعقوبات التي تواجه أعضاء نادي سموحة وتوفير متطلباتهم سواد كان داخل المجلس أو خارجه معلقا" سموحة بيتنا ويجب الحفاظ عليه.

وأشاد أسامة نعماد بالطفرة الرياضية التي تشهد الدولة المصرية “ الجمهورية الجديدة” في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معربا عن تمنايته بتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المحافة الدولية

ويخوض أسامة نعمان انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة على مقعد "فوق السن “ والتي تجري في شهر نوفمبر المقبل .

وبدأت علاقة أسامة نعمان بالعمل التطوعي في نادي سموحة من بوابة رئاسة لجنة تطوير كافتيريات النادي عام 2016، قبل أن ينتقل إلى عضوية مجلس الإدارة من 2017 حتى 2021.

ونجح أسامة نعمان خلال هذه الفترة في الحفاظ على استقرار النادي ومواجهة التحديات والقضاء عليها.

ويمتلك أسامة نعمان العديد من الخبرات والتي تخدم نادي نادي سموحة حيث لديه خبره كبيرة في القطاع المصرفي والتي تجاوزت خمسة وعشرين عاماً والتي نجح في تقديم خدماته خلال فترة تواجده في النادي وعقب رحيله.

وأشرف أسامة نعمان على ملف فريق كرة اليد الأول الذي نجح فى الفوز بلقب بطولة كأس مصر وهى أول بطوله فى تاريخ النادى بخلاف مشاركته فى بطولة أفريقيا فى ظل وجود مروان رجب أحد اساطير كرة اليد فى مصر ومدرب المنتخب القومى الأسبق فى كأس العالم