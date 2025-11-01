قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الدولة بذلت جهودا واسعة لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي
المصري الكبير يتحول إلى أول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط
سفيرنا بطوكيو: اليابانيون يشعرون بفخر كبير لمشاركتهم في مشروع المتحف المصري الكبير
حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يجمع بين عبقرية المصري القديم والإبداع المعاصر
سباق الألف هدف.. ميسي يؤجل اعتزال رونالدو ويشعل المنافسة من جديد
مصر ومالطا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق المواقف الإقليمية
عملات ذهبية وفضية وطوابع بريد تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصرى الكبير للفئات الأولى بالرعاية
من أرض مصر الطيبة.. الرئيس السيسي يرحب بقادة وزعماء العالم المشاركين في افتتاح المتحف المصري الكبير
بي بي سي: توت عنخ آمون يعود إلى الحياة اليوم في افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي: المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا
فن وثقافة

كنت محرمة على نفسي الفرحة.. نشوى مصطفى تعلق على افتتاح المتحف الكبير

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشان افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم. 

وقالت نشوى مصطفى : حرمت على نفسى الفرحة من يوم مازوجى اتنقل لحياته الطيبة  -  لكن النهارده الفرحة فرض على كل حد بيحب مصر -  وعماد كان بيعشق تراب بلدنا عماد كان معاه الجنسية الامريكية لكنه رفض رفض قاطع يديها لولادنا — وكان بيشرح لى اسبابه اللي كلها بتقول بلدنا مهما كانت ظروفها وظروفنا فيها اولى بينا -   المهم ولان الفرحة بتعدى وبما ان كل المصريين فرحانين انا كمان لاول مرة احس انى فرحانة واقول لنفسى لو عماد كان موجود كان حيفرح قوى ويقعد يشرح لى انا والولاد المعنى والخير اللي حيكون لمصر من الحدث العظيم اللي حيحصل النهارده —  ده رزق كبير لاحفادنا ولولادنا ربنا يفتح ابواب الخير ليكى يابلدى ربنا يصد عنك كل شر ويحفظك ويحفظ شعبك الاصيل -  وتحيا مصر بعشاق ترابها. 

افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، سابقا، أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار 3 أيام بحضور رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة، وسيبدأ استقبال الجمهور رسميًا يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، لتفتح مصر أبواب أحد أهم معالمها الثقافية أمام العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مساء اليوم السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بمشاركة 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأنه من المقرر أن يُشارك في هذا الحدث التاريخي؛ ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء وأعضاء من الأسر الحاكمة من: بلجيكا، واسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورج، وموناكو، واليابان وتايلاند. 

كما سيشارك رؤساء كل من: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونجو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، وكذا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني.

نشوى مصطفى الفنانة نشوى مصطفى أعمال نشوى مصطفى أفلام نشوى مصطفى المتحف المصرى الكبير

