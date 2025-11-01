قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

سيد فؤاد: المتحف الكبير يجعل مصر الوجهة السياحية رقم واحد عالميًا

منار عبد العظيم

أكد السيناريست سيد فؤاد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد متحف آخر في العالم يضاهي حجمه ومقتنياته الفريدة.

مصر في صدارة بورصات السياحة العالمية

قال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة قطوف والإعلامي محمد الجوهري في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير يجعل مصر «رقم واحد» في بورصات السياحة العالمية، سواء في ألمانيا أو إسبانيا أو غيرهما من الدول، نظرًا لما يحتويه من كنوز أثرية لا مثيل لها.

تميز معماري وفني غير مسبوق

وأوضح أن المتحف يتميز عن غيره من المتاحف العالمية من حيث البناء والمعمار وطريقة العرض، مشيرًا إلى أن تصميمه المبتكر يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويمنح الزائر تجربة بصرية وثقافية استثنائية.

ولفت السيناريست إلى أن رواد السياحة الثقافية غالبًا ما يكونون من الفئات العمرية فوق الأربعين عامًا، نظرًا لاهتمامهم بالتاريخ والآثار، لكنه أكد أن المتحف الكبير يجذب جميع الأعمار بسبب تنوع محتواه وشكله المعماري الحديث.

حدث عالمي على أرض مصر

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال العالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يشهده أكثر من 79 وفدًا دوليًا، وسط تغطية إعلامية واسعة، باعتباره أكبر متحف أثري في العالم ومشروعًا حضاريًا يعيد لمصر مكانتها التاريخية كمنارة للحضارة والمعرفة.

