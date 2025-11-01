في يوم الفخر المصري.. مدير أمن سوهاج يعلن حالة التأهب لتأمين الشوارع والميادين

شهدت محافظة سوهاج استعدادات أمنية مكثفة مع اقتراب موعد بث افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أصدر اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد وتأمين الشوارع والميادين العامة بكافة مراكز ومدن الإقليم.

وأكد مدير الأمن في توجيهاته الميدانية لقيادات المديرية، أن خطة التأمين تشمل انتشارًا مكثفًا للقوات بمحيط الميادين التي تم تجهيزها بشاشات العرض العملاقة.

رجال أمن سوهاج يستعدون للحدث الأعظم

كما تشمل الخطة تأمين محيط المنشآت الحيوية، ومتابعة حركة المرور لضمان سيولة التنقل ومنع أي تكدسات خلال ساعات البث.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية تعتمد على التنسيق الكامل بين إدارات المرور، والمرافق، والحماية المدنية، والمفرقعات، بالإضافة إلى تعزيز خدمات تأمين الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى أماكن التجمعات.

وقال اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز:" نعمل على تأمين الحدث بكل تفاصيله، ونهدف إلى خروج احتفالات سوهاج بالشكل اللائق الذي يوازي قيمة هذا الافتتاح التاريخي، فمصر اليوم تقدم للعالم رسالة حضارية، وسوهاج ستكون على قدر هذه الرسالة".

وشدد مدير الأمن على ضرورة التواجد الميداني لقيادات الشرطة طوال فترة الفعاليات، ومتابعة جاهزية القوات والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، مؤكدًا أن غرفة عمليات المديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمدن.

كما وجه بسرعة التعامل مع أي إشغالات أو عوائق مرورية قد تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الدوريات الأمنية بالميادين المحيطة بمناطق العرض مثل ميدان صينية أخميم وميدان الثقافة وميدان العارف بالله وميدان الشبان المسلمين.