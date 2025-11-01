برلماني: المتحف الكبير أيقونة حضارية وسيُعيد رسم خريطة السياحة في مصر

أكد النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيُعيد رسم خريطة السياحة في مصر، لافتًا إلى أنه يُمثل رسالة حضارية إلى العالم.

قال عادل زيدان، إن المتحف المصري الكبير يُعد أيقونة حضارية ومشروع وطني متكامل يُجسد قدرة الدولة في تحويل تراثنا إلى قوة ناعمة تعزز مكانة مصر وتدعم الاقتصاد، مضيفًا: "المتحف سيُعيد رسم خريطة السياحة ويجعل منطقة أهرامات الجيزة مصدر جذب لملايين الزوار".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القطاع السياحي سيكون أحد أهم مصادر الدخل القومي خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيوفر العديد من الفرص الاستثمارية والتشغيلية في مجالات مختلفة ليكون نموذجًا للتنمية المستدامة باستثمار الهوية الوطنية والعمل على دعم النمو الاقتصادي.

وشدد "زيدان"، على أن العالم بأجمعه ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير، وهذا تتويجًا لجهود الدولة، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن الإرادة الوطنية لا تعرف المستحيل.