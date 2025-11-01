حاتم باشات يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : مصر تبهر العالم

تقدّم اللواء حاتم باشات،رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب ، بخالص التهاني والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يُعدّ أعظم مشروع ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين.

وقال باشات - في تصريح اليوم - إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في جعل التراث المصري نقطة التقاء بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق، ويؤكد أن مصر قادرة دائمًا على إبهار العالم بحضارتها وهويتها الفريدة.



وأشاد باشات بالاحتفالية المبهرة لافتتاح المتحف، حيث أن العروض الفنية المبهرة والتنظيم الراقي للاحتفالية أظهرت الوجه المشرق لمصر الحديثة، وقدرتها على توظيف الفنون والثقافة كأدوات لقوتها الناعمة التي تُعزز مكانتها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن حضور الزعماء والملوك ورؤساء الدول من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث التاريخي، يجسّد احترام المجتمع الدولي لمكانة مصر وريادتها الثقافية والإنسانية، موضحًا أن هذا الإنجاز يرسّخ دور الدولة المصرية في حماية تراثها وصون هويتها الوطنية.

واختتم اللواء حاتم باشات تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري، قائلًا: من قلب المتحف المصري الكبير، نبعث برسالة فخر إلى كل مصري بأن حضارة أجدادنا لا تزال تنبض فينا، وأن مصر كانت وستظل مهد التاريخ ومصدر الإلهام للعالم كله.