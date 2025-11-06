شيفروليه كابتيفا 2026 تظهر لأول مرة

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه كابتيفا موديل 2026، وتنتمي كابتيفا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

أبعاد شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تتوافر سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بطول 4670 مم، وعرض 1835 مم، وارتفاع 1750 مم .

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي بارز، وبها مصابيح الـLED عصرية، وبها خطوط انسيابية، وبها مصابيح LED للقيادة النهارية، وبها مصابيح أمامية هالوجين، وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها رف تحميل للأمتعة، وبها مرايات خارجية كهربائية الضبط مع مؤشرات انعطاف LED، وبها عجلات معدنية مقاس 18 بوصة .

بالاضافة إلي ان سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 بها، فرش مقاعد من القماش، وبها مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ6 اتجاهات، وبها مقاعد ثانية وثالثة قابلة للطي لتوسيع مساحة التخزين، وبها منافذ USB موزعة على الصفوف الثلاثة، وبها أحدث تقنيات ترفيه واتصال، وبها شاشة ترفيه كبيرة تعمل باللمس، ونظام صوتي متطور، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.4 بوصة، وبها تطبيق Apple CarPlay، و بها Android Auto، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 3.5 بوصة، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام صوتي .

محرك شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 144 حصان، وبها نظام توجيه كهربائي، وبها نظام تعليق أمامي McPherson يضمن راحة وثبات عاليين .

وسائل الأمان بـ شيفروليه كابتيفا موديل 2026

تحتوي سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها وسائد أمامية وجانبية وستائرية شاملة، ونظام مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC)، ونظام التحكم في الجر (TCS)، ومساعد صعود المرتفعات (HSA) .

سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع بسعر 76 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع بسعر 81 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2026 تباع بسعر 88 ألف ريال سعودي .