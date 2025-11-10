شباب إمبابة يتوافدون إلى لجنة مدرسة المنيرة الابتدائية للتصويت بانتخابات النواب

شهدت مدرسة المنيرة الجديدة الابتدائية بمنطقة إمبابة بدء توافد الناخبين الشباب على اللجنة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.



فيما شهدت باقي اللجان إقبال السيدات وكبار السن منذ الصباح الباكر وسط تواجد أمني كثيف.

وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، إذ انطلقت الأولى اليوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر ، بينما تنعقد المرحلة الثانية يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 من نفس الشهر.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 «الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ومطروح، والوادي الجديد».

وتضم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 «القاهرة، والمنوفية، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».