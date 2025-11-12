الإسماعيلية تستضيف كأس العالم للجيت كون دو.. عبداللطيف: بطولة استثنائية

وجه أحمد عبداللطيف، رئيس الاتحاد الدولي للجيت كون دو، الدعوة إلى ٣٢ دولة من مختلف قارات العالم للمشاركة في بطولة كأس العالم للمنتخبات والأندية، التي تستضيفها محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢٩ وحتى ٣١ يناير المقبل، وسط اهتمام دولي واسع بالحدث الذي يعد الأضخم في تاريخ اللعبة.

وتضم قائمة الدول المرشحة للمشاركة كلًا من:الجزائر، ليبيا، المغرب، السودان، المملكة العربية السعودية، سوريا، فلسطين، الكويت، السنغال، رواندا، سيراليون، إثيوبيا، تركيا، إيرلندا، بلجيكا، أوزبكستان، أذربيجان، قيرغيزستان، كازاخستان، إيطاليا، المجر، أوكرانيا، سريلانكا، الهند، بنغلاديش، باكستان، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، إنجلترا، إلى جانب مصر البلد المنظم.

وأعرب الكابتن أحمد عبداللطيف عن سعادته البالغة بالإقبال الكبير من المنتخبات على المشاركة، مؤكدًا أن القاهرة ستكون على موعد مع حدث رياضي عالمي يحمل رسالة سلام وتعاون بين الشعوب.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للجيت كون دو في تصريحاته اليوم الأربعاء:"نثق أن مصر ستكون عند حسن الظن، خاصة لما تمتلكه من خبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات الدولية، ولدعم الدولة الدائم لكل ما يرفع اسمها في المحافل العالمية."

ووجّه عبداللطيف خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر وموافقته على استضافة هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن تعاون الوزارة والاتحاد المصري للجيت كون دو برئاسة المهندسة ايمان عبد الواحد صاحبة المجهود الكبير والدعم الغير محدود والتى ساهمت خبراتها في دعم الاتحاد الدولي، وكان لها دور ملموس إنتشار اللعبة والمساهمة في الحصول على الموافقات الرسمية لاستضافة مدينة الإسماعيلية لهذا الحدث العالمي الكبير.

وكذلك المهندس رمضان محمد، أمين صندوق الاتحاد الافريقي للعبة، وقيادات الوزارة الجميع يعمل على نجاح الحدث العالمي الكبير.

وأضاف عبداللطيف قائلاً:هدفنا جميعاً أن نُظهر للعالم الوجه الحضاري للرياضة المصرية، وأن نؤكد أن الجيت كون دو، بات له كيان عالمي حقيقي ينطلق من القاهرة."

واختتم عبداللطيف تصريحاته مؤكدًا أن اللجنة المنظمة تضع اللمسات النهائية على الترتيبات الخاصة بالإقامة والتنقلات والملاعب، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية ومستوى فني غير مسبوق بين المنتخبات المشاركة.