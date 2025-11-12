قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلية تستضيف كأس العالم للجيت كون دو.. عبداللطيف: بطولة استثنائية

جيت كون دو
جيت كون دو
القسم الرياضي

وجه أحمد عبداللطيف، رئيس الاتحاد الدولي للجيت كون دو، الدعوة إلى ٣٢ دولة من مختلف قارات العالم للمشاركة في بطولة كأس العالم للمنتخبات والأندية، التي تستضيفها محافظة الإسماعيلية خلال الفترة من ٢٩ وحتى ٣١ يناير المقبل، وسط اهتمام دولي واسع بالحدث الذي يعد الأضخم في تاريخ اللعبة.

وتضم قائمة الدول المرشحة للمشاركة كلًا من:الجزائر، ليبيا، المغرب، السودان، المملكة العربية السعودية، سوريا، فلسطين، الكويت، السنغال، رواندا، سيراليون، إثيوبيا، تركيا، إيرلندا، بلجيكا، أوزبكستان، أذربيجان، قيرغيزستان، كازاخستان، إيطاليا، المجر، أوكرانيا، سريلانكا، الهند، بنغلاديش، باكستان، نيبال، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، إنجلترا، إلى جانب مصر البلد المنظم.

وأعرب الكابتن أحمد عبداللطيف عن سعادته البالغة بالإقبال الكبير من المنتخبات على المشاركة، مؤكدًا أن القاهرة ستكون على موعد مع حدث رياضي عالمي يحمل رسالة سلام وتعاون بين الشعوب.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للجيت كون دو في تصريحاته اليوم الأربعاء:"نثق أن مصر ستكون عند حسن الظن، خاصة لما تمتلكه من خبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات الدولية، ولدعم الدولة الدائم لكل ما يرفع اسمها في المحافل العالمية."

ووجّه عبداللطيف خالص شكره وتقديره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر  وموافقته على استضافة هذا الحدث العالمي، مشيرًا إلى أن تعاون الوزارة والاتحاد المصري للجيت كون دو برئاسة المهندسة ايمان عبد الواحد صاحبة المجهود الكبير والدعم الغير محدود والتى ساهمت خبراتها في دعم الاتحاد الدولي، وكان لها دور ملموس إنتشار اللعبة والمساهمة في الحصول على الموافقات الرسمية لاستضافة مدينة الإسماعيلية لهذا الحدث العالمي الكبير.
وكذلك المهندس رمضان محمد، أمين صندوق الاتحاد الافريقي للعبة، وقيادات الوزارة الجميع يعمل على نجاح الحدث العالمي الكبير.
وأضاف عبداللطيف قائلاً:هدفنا  جميعاً أن نُظهر للعالم الوجه الحضاري للرياضة المصرية، وأن نؤكد أن الجيت كون دو، بات له كيان عالمي حقيقي ينطلق من القاهرة."

واختتم عبداللطيف تصريحاته مؤكدًا أن اللجنة المنظمة تضع اللمسات النهائية على الترتيبات الخاصة بالإقامة والتنقلات والملاعب، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد منافسة قوية ومستوى فني غير مسبوق بين المنتخبات المشاركة.

للجيت كون دو الإسماعيلية كأس العالم للجيت كون دو رئيس الاتحاد الدولي للجيت الاتحاد المصري للجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا يستمع إلى 70 حالة إنسانية ويوجه بتقديم مساعدات مالية للأكثر احتياجًا

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يواصل لقاءاته اليومية بالمواطنين ويقرر صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية

استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

أسيوط تفتح أبوابها للعالم.. استقبال أول وفد سياحي يصل المحافظة على متن الرحلة الجوية المنتظمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد