مستقبل وطن: وعي العامل المصري العامل الحاسم في نجاح المرحلة الأولى للانتخابات

قال رابح عسل، أمين العمال المركزي بحزب مستقبل وطن، إن وعي العامل المصري كان السمة الأبرز والعامل الحاسم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن أن الانحياز للعامل المصري يأتي من منطلق إدراكه لأهمية استخدام حقه الدستوري.

وشدد "عسل"، في بيان، على أن هذا الحراك يعكس وعيًا سياسيًا قويًا لدى العامل المصري، مشيرًا إلى دور حزب مستقبل وطن في التوعية بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، موضحًا أن العامل المصري لديه من الوعي ومن الثقافة لاستخدم حقه الدستوري في النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، وكان لعمال مصر من التأثير القوي جدًا في نسب التصويت العالية، وهذا هو وعي العامل المصري الذي نزل لاختيار من يُمثله في مجلس النواب ويختار من يُمثله في سن التشريعات والقوانين التي تكون في صالحه، موضحًا أن الحزب نفذ زيارات مُكثفة للمحافظات والمصانع والشركات لتوعية العمال وكوادره بأهمية النزول واستخدام حقهم في التصويت.

وفيما يخص المرحلة الثانية من الانتخابات، أبدى أمين عمال حزب مستقبل وطن، ثقته التامة في استمرار الزخم والقوة التصويتية، مؤكدًا أن المحافظات المتبقية تضم كتلاً تصويتية عمالية كبيرة جدًا.

ولفت إلى أن استغلال الأحزاب لهذا الزخم يكمن في مدى قوة وواقعية برامجها الانتخابية، حيث يجب أن تمتلك الأحزاب برامج انتخابية تجذب العامل المصري للتصويت لصالح مرشحيها، مشيدًا بجهود قيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، في اختيار المرشحين بمنتهى العناية للنزول في المعترك الانتخابي.

ووجه رسالة للعامل المصري في محافظات المرحلة الثانية قائلًا: انزل اختار من يمثلك، لازم تستخدم حقك الدستوري، في إيدك أنك تختار اللي يقدر يقدم لك خدمات فعلية، اللي يقدر يشارك في وضع القوانين والتشريعات اللي تساهم في رفع المستوى الخدمي والمستوى الاجتماعي للعامل المصري وكمان تساهم في رفع الإنتاجية في المصانع والشركات"، مؤكدًا أن سن قوانين في صالح العامل والعملية الإنتاجية سيُحقق تقدمًا للبلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.