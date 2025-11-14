قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بأسوان

محمد عبد الفتاح

تواصل الأجهزة المختصة بأسوان تشديد الرقابة التموينية وذلك بتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمجمعات الإستهلاكية وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى أسعار السلع الأساسية والإستهلاكية ، علاوة على الإطمئنان على سلامة وصلاحية المواد الغذائية وتوافرها بالكميات المناسبة ، مع منع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد قامت اللجان المختصة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية .

حملات تموينية 

حيث أسفرت الجهود عن تحرير 60 محضر متنوع تضمن 35 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية من بينها 5 محاضر غلق لمخالفات متعددة ، فضلاً عن تحرير محاضر لتوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وتصرف فى كميات من الدقيق ، وإثبات مبيعات وهمية ، وعدم وجود سجل زيارات ، وعدم وجود موازين .

ولفت إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 25  محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الاسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لأسطوانات بوتاجاز مخالفة ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

