تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

تشهد شركة هيونداي موجة انتقادات جديدة بعد رفع دعوى جماعية تتهم محركات بعض سياراتها بعيوب خطيرة قد تؤدي إلى تدمير المحرك قبل بلوغه 80 الف ميل.

يؤكد أصحاب سيارات هيونداي سانتافي أن المشكلة ليست حالة فردية، بل خلل تصنيعي واسع يستوجب محاسبة الشركة.

أزمة تتصاعد ضد هيونداي

رفع مالكا سيارة هيونداي سانتافي SE موديل 2018 دعوى جماعية ضد الشركة بعد تعرض سيارتهما لتلف كامل في المحرك.

وتؤكد الدعوى ان محرك هيونداي من نوع 3.3 لتر Lambda II GDI يعاني عيوبًا تصنيعبة خطيرة قد تتسبب في فشل مفاجئ للمحرك، يصل أحيانًا الى حدوث ثقوب في جسم المحرك بسبب تكسر أذرع التوصيل.

تفاصيل العيب الفني المزعوم

تشير الدعوى الى ان بعض محركات لامبادا 3.3 لتر معرضة لكسر أذرع التوصيل، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار داخلي يثقب كتلة المحرك بالكامل.

ذكر ملاك هذه السيارات أن الأعطال حدثت قبل وصول السيارة إلى 80 الف ميل، ما يجعل التكلفة مرتفعة والخطر أكبر مما كان متوقعا.

قبل هذه الدعوى، فتح NHTSA تحقيقًا في أعطال مشابهة بمحركات هيونداي، ما دفع الشركة لاحقا إلى تمديد ضمان بعض الموديلات المتأثرة إلى 15 عاما أو 150 الف ميل.

لكن أصحاب الدعوى يقولون أن هذا الإجراء غير كاف، وان العديد من السيارات ما زالت معرضة للانهيار المفاجئ رغم الصيانة الدورية.

يطالب ملاك هيونداي سانتافي 2018 بتعويضات شاملة تشمل تكاليف الاصلاح المرتفعة، والخسائر الناتجة عن تعطيل السيارة، اضافة الى مطالبة هيونداي بإعلان رسمي عن العيوب وإجراء حملة إصلاح موسعة لتفادي المزيد من المشكلات.