قناة صدى البلد
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

عزة عاطف

تشهد شركة هيونداي موجة انتقادات جديدة بعد رفع دعوى جماعية تتهم محركات بعض سياراتها بعيوب خطيرة قد تؤدي إلى تدمير المحرك قبل بلوغه 80 الف ميل. 

يؤكد أصحاب سيارات هيونداي سانتافي أن المشكلة ليست حالة فردية، بل خلل تصنيعي واسع يستوجب محاسبة الشركة.

أزمة تتصاعد ضد هيونداي

رفع مالكا سيارة هيونداي سانتافي SE موديل 2018 دعوى جماعية ضد الشركة بعد تعرض سيارتهما لتلف كامل في المحرك. 

وتؤكد الدعوى ان محرك هيونداي من نوع 3.3 لتر Lambda II GDI يعاني عيوبًا تصنيعبة خطيرة قد تتسبب في فشل مفاجئ للمحرك، يصل أحيانًا الى حدوث ثقوب في جسم المحرك بسبب تكسر أذرع التوصيل.

تفاصيل العيب الفني المزعوم

تشير الدعوى الى ان بعض محركات لامبادا 3.3 لتر معرضة لكسر أذرع التوصيل، الأمر الذي يؤدي إلى انفجار داخلي يثقب كتلة المحرك بالكامل. 

ذكر ملاك هذه السيارات أن الأعطال حدثت قبل وصول السيارة إلى 80 الف ميل، ما يجعل التكلفة مرتفعة والخطر أكبر مما كان متوقعا.

قبل هذه الدعوى، فتح NHTSA تحقيقًا في أعطال مشابهة بمحركات هيونداي، ما دفع الشركة لاحقا إلى تمديد ضمان بعض الموديلات المتأثرة إلى 15 عاما أو 150 الف ميل. 

لكن أصحاب الدعوى يقولون أن هذا الإجراء غير كاف، وان العديد من السيارات ما زالت معرضة للانهيار المفاجئ رغم الصيانة الدورية.

يطالب ملاك هيونداي سانتافي 2018 بتعويضات شاملة تشمل تكاليف الاصلاح المرتفعة، والخسائر الناتجة عن تعطيل السيارة، اضافة الى مطالبة هيونداي بإعلان رسمي عن العيوب وإجراء حملة إصلاح موسعة لتفادي المزيد من المشكلات.

