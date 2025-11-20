قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبارأسوان..متابعة لحالات مصابي حادث الأتوبيس.. وجذب للفرص الاستثمارية وإزالة للتعديات

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 19 /11 /2025 .

فتواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تليفونياً مع أولياء أمور الحالات المصابة فى الحادث والتى مازالت تتلقى أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع الأقصر الطبى وهم الطفلة ندى إبراهيم بدرى ، والطالبة أميرة محمد أحمد ، والطالب عبدالله إيهاب محيى الدين للإطمئنان على حالتهم الصحية .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته المستمرة لحالة المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلة الأطفال المشاركين فى مهرجان الإسماعيلية عقب مشاركتهم فى فعاليات الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثين لمشروع “ أهل مصر ”، حيث تم إجراء أشعة مقطعية على المخ والصدر والبطن ، وجارى تقديم الخدمة العلاجية للطفلة " ندى إبراهيم " ، فيما تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل الكاملة للطالبة " أميرة محمد " ، وجارى تقديم الخدمة العلاجية لها ، بينما تم خروج عبد الله إيهاب بعد إجراء عملية جراحية له .

محافظ أسوان يتواصل تليفونياً مع أولياء أمور الحالات المصابة في حادث إنقلاب الأتوبيس

جهود متنوعة 

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 ، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر القادم بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها .


محافظ أسوان يوجه للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد بنك القاهرة برئاسة عبد الحميد مرتجى رئيس قطاع الإستثمار بالبنك ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً عبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار .


محافظ أسوان يلتقى بوفد بنك القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بقطاع الإستثمار

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها بحيث يتم الإزالة الفورية لها .

أسوان.. إزالة فورية للتعديات على الأراضي

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات | أسباب توجه المصريين للعربات الكهربائية.. وكيا تستدعي 260 ألف مركبة سيدان

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد