أخبارأسوان..متابعة لحالات مصابي حادث الأتوبيس.. وجذب للفرص الاستثمارية وإزالة للتعديات

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 19 /11 /2025 .

فتواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تليفونياً مع أولياء أمور الحالات المصابة فى الحادث والتى مازالت تتلقى أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بمجمع الأقصر الطبى وهم الطفلة ندى إبراهيم بدرى ، والطالبة أميرة محمد أحمد ، والطالب عبدالله إيهاب محيى الدين للإطمئنان على حالتهم الصحية .

ويأتى ذلك فى إطار متابعته المستمرة لحالة المصابين فى حادث إنقلاب أتوبيس رحلة الأطفال المشاركين فى مهرجان الإسماعيلية عقب مشاركتهم فى فعاليات الأسبوع الثقافى التاسع والثلاثين لمشروع “ أهل مصر ”، حيث تم إجراء أشعة مقطعية على المخ والصدر والبطن ، وجارى تقديم الخدمة العلاجية للطفلة " ندى إبراهيم " ، فيما تم إجراء الأشعة المقطعية والتحاليل الكاملة للطالبة " أميرة محمد " ، وجارى تقديم الخدمة العلاجية لها ، بينما تم خروج عبد الله إيهاب بعد إجراء عملية جراحية له .

محافظ أسوان يتواصل تليفونياً مع أولياء أمور الحالات المصابة في حادث إنقلاب الأتوبيس

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2025/2026 ، مع سرعة تسليم كافة المستخلصات والمستندات الدالة على الصرف والتنفيذ ليتسنى تسوية المبالغ الجارى تمويلها بالمرحلة الثانية وذلك قبل منتصف شهر ديسمبر القادم بما ينعكس بالإيجاب على طلب تمويل المرحلة الثالثة من الخطة فى المواعيد المحددة لها .



محافظ أسوان يوجه للإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوفد بنك القاهرة برئاسة عبد الحميد مرتجى رئيس قطاع الإستثمار بالبنك ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وأيضاً عبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار .



محافظ أسوان يلتقى بوفد بنك القاهرة لبحث سبل التعاون المشترك بقطاع الإستثمار

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية ، وخاصة المستحدثة منها بحيث يتم الإزالة الفورية لها .

أسوان.. إزالة فورية للتعديات على الأراضي