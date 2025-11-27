أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية

أصدرت ما تُعرف بـ"جبهة لندن" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بقيادة صلاح عبد الحق، بياناً جديداً حاولت فيه التشكيك في الخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الهادفة إلى تصنيف الجماعة ككيان إرهابي.

وزعمت الجبهة في بيانها أنها ستلجأ إلى ما وصفته بـ"السبل القانونية" للطعن على التوجه الأمريكي، مطالبة واشنطن ـ على حد قولها ـ بالالتزام بما تسميه "الإجراءات القانونية الواجبة" والتواصل مع من تعتبرهم ممثلين شرعيين للجماعة، في محاولة واضحة للتهرب من سجل الجماعة المعروف وتحركاتها المشبوهة.

وادّعت الجبهة أن الخطوة الأمريكية تمثل "سابقة خطيرة" على الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي، في خطاب يعكس تناقضاً صارخاً، خاصة أن الجماعة لطالما تورطت في التحريض والتخطيط لأعمال تهدد الأمن في المنطقة.

كما روّج البيان لاتهامات باطلة مفادها أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية "غير مدعوم بالأدلة"، متجاهلاً تاريخ الجماعة الطويل في العنف، وعلاقاتها التنظيمية والفكرية بالجماعات المتطرفة.

ولم يخلُ البيان من محاولة استدرار التعاطف عبر الادعاء بأن القرار يخدم "أجندات خارجية" ويعارض مبدأ "أمريكا أولاً"، في محاولة يائسة للتأثير على الرأي الأمريكي، رغم أن تقارير عديدة سبق أن كشفت حجم نشاط لوبيات الجماعة في الخارج.

واختتمت الجبهة بيانها بانتقادات سياسية للقرار التنفيذي، معتبرة أنه يفتقر إلى "أساس قانوني أو أمني"، رغم أن الخطوة الأمريكية تأتي ضمن جهود دولية أوسع لكشف خطورة التنظيم وأذرعه.

ويُعد هذا البيان أول تعليق رسمي من تنظيم الإخوان الإرهابي عقب إعلان إدارة ترامب بدء اتخاذ إجراءات تصنيف الجماعة كياناً إرهابياً، في خطوة رحّبت بها عدة دول نظراً لارتباط الإخوان الوثيق بالتحريض والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.