سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 2-12-2025
وزير الزراعة: زيادة 25% في إنتاج الفراولة.. وأزمة الأسعار تفرض العودة لمنظومة الزراعة التعاقدية
طريقة استخراج قيد عائلي مميكن
أيمن الرمادي: أنا زعلان على الزمالك.. ومفيش بديل لعمر جابر
زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا
أمريكا تعتزم بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة.. تفاصيل
انتبه.. شبورة كثيفة تهدد الرؤية على الطرق حتى 9 صباحًا
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
مسؤولان أمريكيان: واشنطن قلقه من الضربات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
مؤسسة غامضة تعمل على تهجير أهل غزة لجنوب أفريقيا.. تفاصيل
إيحاءات فاضحة.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد فيديو فتيات الجامعة
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الثلاثاء 2 /12 /2025

الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الثلاثاء الموافق 2 /12 /2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 10 جنيهات للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 للكيلو.

- بسلة 30 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 10 جنيهات للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا.

- بطاطا الكيلو 15 جنيها.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 10 جنيهات للكيلو.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ35 جنيها.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 20 جنيها للكيلو.

- شطة أومجي 20 جنيهًا.

- جزر  15 جنيها.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيها للكيلو.

- خس 10 جنيهات.

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بامية فرك خضراء 40 جنيهًا للكيلو.

- بامية صغيرة زيرو 70 جنيهًا الكيلو.

- ملوخية 20 جنيها للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 30 جنيهًا للكيلو.

- بنجر 15 جنيها.

أسعار الفاكهة

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رومان 20 جنيها للكيلو.

- برتقال 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة بناتي 35 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيها للكيلو.

- بلح برحي 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيها للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
رمضان 2026 .. مي عمر تحتفل بانطلاق تصوير مسلسلها الست موناليزا

بطولة شريف سلامة وريهام عبد الغفور.. تعرف على موعد عرض مسلسل سنجل ماذر فاذر

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

