إيه اللي حصل.. محمد علي خير يتعجب من انتحار قاضي الإسكندرية

عبر الإعلامي محمد علي خير، عن اهتمامه بتفاصيل انتحار قاضي الإسكندرية، الذي عُثِر عليه متوفي داخل استراحة القضاة في سموحة.

وكتب خير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “أتابع باهتمام تفاصيل انتحار قاضي الأسكندرية، شاب أربعيني يبدو من الصور أنه موفور الصحة كاريزما يعمل قاضيا، يتمتع بسمعة طيبة”.

وتابع متسائلًا: "ايه اللي حصل، ما الذي دفع شابا أربعينيا بتلك الصفات الي الانتحار؟

واختتم: "لا تنخدعوا في الشكل فـ تحت الملابس، هموم، مشاكل، محن ربنا يسترنا جميعا ويهون على أهل هذا القاضي".

انتحار قاضي الإسكندرية

وخيّم الحزن على الأوساط القضائية في الإسكندرية وطنطا، بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياة أحد رجال القضاء وتحديدا رئيس محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية، والذي عُثر عليه متوفّى داخل استراحة القضاة في سموحة. وهي حادثة صادمة أثارت تساؤلات كثيرة حول ملابساتها، في ظل شهادات تؤكد أن الراحل كان يعيش حياته الطبيعية دون أي مؤشرات اضطراب.