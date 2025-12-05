طريقة عمل مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية ، فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير .
مقادير مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية
● قالب جبنة فيتا
● طماطم شيري
● بروكلي
● 2 حبة بصل أحمر
● 2 فص ثوم
● 200 جرام كريمة
● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
● ملح
● فلفل
● مكرونة سوستة مسلوقة
للوجه:
● بقدونس
طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية
في بايركس يوضع قالب جبنة فيتا , طماطم شيرى , بروكلى , بصل , ثوم , ملح , فلفل
يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الشوى
توضع المكونات في واك على النار و تقلب
تضاف مكرونة مسلوقة , كريمة طهي و تقلب مع باقى المكونات
ثم تقدم.