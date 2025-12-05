طريقة عمل مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية ، فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير .

مقادير مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية



● قالب جبنة فيتا

● طماطم شيري

● بروكلي

● 2 حبة بصل أحمر

● 2 فص ثوم

● 200 جرام كريمة

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ملح

● فلفل

● مكرونة سوستة مسلوقة

للوجه:

● بقدونس



طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية



في بايركس يوضع قالب جبنة فيتا , طماطم شيرى , بروكلى , بصل , ثوم , ملح , فلفل

يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الشوى

توضع المكونات في واك على النار و تقلب

تضاف مكرونة مسلوقة , كريمة طهي و تقلب مع باقى المكونات

ثم تقدم.