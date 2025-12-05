قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
مرأة ومنوعات

طريقة عمل مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية.. بأسهل الخطوات

مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية
مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية

قدمت الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية ، فهي من الأكلات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير .

مقادير مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية


● قالب جبنة فيتا

● طماطم شيري

● بروكلي

● 2 حبة بصل أحمر

● 2 فص ثوم

● 200 جرام كريمة

● 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● ملح

● فلفل

● مكرونة سوستة مسلوقة

للوجه:
● بقدونس

 


طريقة تحضير مكرونة بصوص الجبنة الفيتا المشوية


في بايركس يوضع قالب جبنة فيتا , طماطم شيرى , بروكلى , بصل , ثوم , ملح , فلفل
يوضع البايركس في الفرن حتى تمام الشوى
توضع المكونات في واك على النار و تقلب
تضاف مكرونة مسلوقة , كريمة طهي و تقلب مع باقى المكونات
ثم تقدم.

