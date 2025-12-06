قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عثر على 5 سبائك ذهب تحت بيته.. صدفة جعلته الرجل الأكثر حظا فى العالم | إيه الحكاية؟
تغييرات فى المراكز .. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الامارات فى كأس العرب
موعد مباراة مصر والأمارات فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أستراليا تفرض عقوبات وحظر سفر على مسئولين من طالبان الأفغانية
هل البشعة حرام وشرك بالله؟.. احذر كشف الكذب بها لـ7 أسباب
تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
القومى للأورام : "إلراناتاماب" طفرة كبيرة فى علاج مرضى الميلوما المتعددة
أخبار التوك شو| عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب .. حقيقة منع أصحاب الجلاليب من دخول محافظة الأقصر.. حالة الطقس اليوم السبت
لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل
تغيير اسم جامعة حلوان لـ العاصمة.. ما مصير 220 ألف طالب؟
التموين تكشف عن قائمة السلع المدعومة في شهر ديسمبر 2025
حكم إجراء جراحة للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله.. الإفتاء ترد
عروس المشاتي.. تعرف على أسعار الرحلات النيلية فى أسوان

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، وخاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات التى يتم تنظيمها على صفحة نهر النيل الخالد في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

