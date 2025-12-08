قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فادية عبد الغني عن سبب غيابها: لم أجد الدور المناسب لتاريخي الفني| خاص
زيلينسكي: المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة سلام لم تكن سهلة
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
بالصور

مايا دياب في جلسة تصوير تجمع بين الجرأة والاستعراض

مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد
مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض| شاهد
رنا عصمت

نشرت الفنانةمايا دياب ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من اجدث جلسة تصوير خضعت لها .

إطلالة مايا دياب..

 

وتألقت مايا دياب، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتديةملابس جريئة اشبه بالمايوه واتسم بستايل الحمالات.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز مايا دياب، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

وتعتمد مايا دياب،  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

May be an image of one or more people and blonde hair
May be an image of one or more people, blonde hair, people dancing and activewear
May be an image of one or more people, blonde hair and activewear
مايا دياب فى جلسة تصوير تجمع بين الجرأة و الاستعراض شاهد مايا دياب صور مايا دياب

