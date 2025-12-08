برلماني: فوز مصر برئاسة لجنة الرياضة باليونسكو استمرار لسلسلة النجاحات الدولية

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن فوز مصر برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، والمتمثل في اختيار الدكتور أشرف صبحي لهذا المنصب، يمثل تتويجًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم ملفي الشباب والرياضة وتعزيز حضورها عالميًا، ويعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها مصر داخل المؤسسات الدولية.

وأوضح «رزق»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الثقة الدولية في الدكتور أشرف صبحي تجسد قدرة الكوادر الوطنية على شغل المناصب الدولية بجدارة، مؤكداً أن هذا النجاح يُعد امتدادًا لسلسلة الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة.

كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أن تولي مصر هذا المنصب الرفيع يمثل فخرًا لكل المصريين، ويعزز من دور القاهرة في صياغة وتطوير السياسات العالمية المتعلقة بالشباب والرياضة، متمنيًا لوزير الشباب والرياضة التوفيق في مهمته الجديدة ودعم جهود اللجنة بما يخدم مصالح الشعوب في هذا القطاع الحيوي.

وفاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مرشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد فى الثالثة عصرًا بتوقيت باريس بمقر المنظمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء فى المكتب التنفيذي المنتخب للجنة، وحضر الاجتماع ممثلاً عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الاصوات.

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.