المهدي المنتظر | منشور غامض من ياسمين الخطيب عن محمد صلاح

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة للنجم العالمي محمد صلاح نجم ليفربول عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتبت ياسمين الخطيب :" محمد صلاح هو المسؤول عن استشهاد أطفال غزة وتجويع أهلها والإحتباس الحراري وانقراض وحيد القرن الجاوي وإنسان الغاب السومطري..

محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل المهدي المنتظر .. إخص عليك يا صلاح".

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "رأيك في تصريحات محمد صلاح؟ لا استطيع تحديد ما كان يقصده من هذه التصريحات، التواصل الوحيد الذي حدث بيني وبين محمد صلاح عقب تصريحاته حينما أبلغته بأنه لن يسافر معنا لمباراة إنتر".

وتابع: "لم أشعر إطلاقًا أن علاقتي مع محمد صلاح قد انهارت، كان يتعامل بكل احترام مع الجهاز الفني واللاعبين بعد نهاية المباراة وفجأة ظهرت هذه التصريحات، بعد مباراة إنتر سنرى ما يمكن فعله في قضية محمد صلاح مجددًا، الآن فقط نفكر في إنتر".

وعن حقيقة انهيار علاقته مع محمد صلاح، أضاف: "هذا ليس الشعور الذي لدي، لكنه يملك الحق في أن يشعر بالطريقة التي يشعر بها، أنا بالتأكيد لم أشعر بذلك إطلاقًا حتى مساء السبت".

وواصل: "تفاجأت قليلًا عندما سمعت أنه أدلى بتلك التصريحات، لكنها ليست المرة الأولى التي لا يشارك فيها لاعب ولن تكون الأخيرة، رد فعلي على ذلك كان واضحًا أيضًا، ولهذا السبب هو غير موجود هنا الليلة".