محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»

أثار الفنان محمد صبحي جدلًا واسعًا بتصريحات انتقد فيها مواسم الترفيه والعروض الفنية في السعودية، كاشفًا عن رفضه عروضًا مالية كبيرة للمشاركة في موسم الرياض، رغم وصول قيمة العرض الواحد إلى مليون دولار، مؤكدًا أنه يرفض العمل تحت مسمى “الترفيه” دون رسالة فنية واضحة.

وأوضح صبحي، في تصريحات إعلامية، أنه يتحفظ على السفر والعمل في هذا الإطار، معربًا عن تخوفه من أن يُدرج اسمه ضمن قائمة من قدموا أعمالًا لا تليق بتاريخ مصر أو السعودية، مشددًا على أن الانفتاح المفاجئ بعد فترات طويلة من الانغلاق يمثل خطأ، وأن التطور الثقافي والفني يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس.

وقال الفنان المصري إنه عُرض عليه الإقامة في أحد الفنادق وكتابة العمل أثناء وجوده هناك، وهو أسلوب يراه غير مناسب لطبيعة العملية الإبداعية، معتبرًا أن الفن لا يُنتَج بهذه الطريقة السريعة أو الشكلية.

وأكد صبحي أن مشاركة الفنانين المصريين في السعودية تُعد أمرًا إيجابيًا ومهمًا، بشرط أن يكون الهدف منها تقديم فن حقيقي يرفع اسم مصر ويعكس تاريخها وريادتها الفنية الممتدة لأكثر من قرن، لا مجرد التواجد أو المشاركة الشكلية.

واختتم حديثه بدعوة القائمين على استقدام الفنانين المصريين إلى اختيار من يقدمون قيمة فنية وحضارية حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا فنيًا عريقًا أسهم في بناء الريادة الثقافية في المنطقة على مدار 120 عامًا.