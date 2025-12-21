قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات مصرية صومالية حول سبل تعزيز الشراكة ودعم الأمن والاستقرار
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»

محمد صبحي
محمد صبحي
منار نور

أثار الفنان محمد صبحي جدلًا واسعًا بتصريحات انتقد فيها مواسم الترفيه والعروض الفنية في السعودية، كاشفًا عن رفضه عروضًا مالية كبيرة للمشاركة في موسم الرياض، رغم وصول قيمة العرض الواحد إلى مليون دولار، مؤكدًا أنه يرفض العمل تحت مسمى “الترفيه” دون رسالة فنية واضحة.

وأوضح صبحي، في تصريحات إعلامية، أنه يتحفظ على السفر والعمل في هذا الإطار، معربًا عن تخوفه من أن يُدرج اسمه ضمن قائمة من قدموا أعمالًا لا تليق  بتاريخ مصر أو السعودية، مشددًا على أن الانفتاح المفاجئ بعد فترات طويلة من الانغلاق يمثل خطأ، وأن التطور الثقافي والفني يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس.

وقال الفنان المصري إنه عُرض عليه الإقامة في أحد الفنادق وكتابة العمل أثناء وجوده هناك، وهو أسلوب يراه غير مناسب لطبيعة العملية الإبداعية، معتبرًا أن الفن لا يُنتَج بهذه الطريقة السريعة أو الشكلية.

وأكد صبحي أن مشاركة الفنانين المصريين في السعودية تُعد أمرًا إيجابيًا ومهمًا، بشرط أن يكون الهدف منها تقديم فن حقيقي يرفع اسم مصر ويعكس تاريخها وريادتها الفنية الممتدة لأكثر من قرن، لا مجرد التواجد أو المشاركة الشكلية.

واختتم حديثه بدعوة القائمين على استقدام الفنانين المصريين إلى اختيار من يقدمون قيمة فنية وحضارية حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا فنيًا عريقًا أسهم في بناء الريادة الثقافية في المنطقة على مدار 120 عامًا.

محمد صبحي موسم الرياض المشاركة في موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

ترشيحاتنا

المنشآت والمطاعم السياحية

ياسر التاجوري: الكارنيه الأمني شرط أساسي للاستفادة من برامج التدريب

صلاة القداس الإلهي

الأنبا باسيليوس يترأس قداس اليوبيل الفضي الكهنوتي للأب أنطون فؤاد بكنيسة القيامة

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مسؤولي اللجان الإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد