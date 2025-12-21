اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة

وصف الإعلامي أحمد شوبير رحيل اللجنة الفنية باتحاد الكرة بأنه فشل ذريع، مشيرًا إلى احتمالية استمرار المعلم حسن شحاتة في منصب مستشار للجنة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على إذاعة أون سبورت إف إم: «اللجنة الفنية معظمها كان يشوبها المجاملة وليس التخطيط لتطوير الكرة المصرية»



وأضاف أن رحيل اللجنة الفنية يُعد خبرًا سعيدًا بالنسبة له ولعشاق الكرة المصرية.

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة.