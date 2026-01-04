وزارة الزراعة: حملات لضبط الأسواق ومنع تداول وبيع السلع غير الصالحة للاستخدام

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور خالد جاد ، أن الوزارة تكثف حملاتها لضبط العديد من الأسواق ومنع تداول وبيع السلع غير الصالحة للاستخدام .. مشيرا إلى أنه يتم ضبط كميات كبيرة ومصادرتها .



وقال جاد ، في اتصال هاتفي لبرنامج (صباح الخير يا مصر ) بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري /اليوم الأحد /، إنه قبل أي من الأعياد والمواسم يتم نزول حملات مكثفة من الوزارة لضبط الأسعار والسيطرة عليها .



وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن تم تجهيز أسواق متنقلة تابعة للوزارة غير الاسواق الثابتة وضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والبيض والمنتجات الأساسية لضبط السوق ومواجهة ارتفاع الأسعار .

